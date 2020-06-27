Стало известно имя таинственного избранника Полины Гагариной, из-за которого она развелась с мужем
27 июня 2020, 17:50[ «Аргументы Недели» ]
Спектакль окончен — Гагарина разводится с Исхаковым из-за другого мужчины. Нового бойфренда певицы зовут ChinKong, он является саунд-продюсером и работал с такими артистами, как Дискотека Авария, DJ Smash и... Полина Гагарина.
Пара вместе уже несколько месяцев и их часто видят вдвоем в романтической обстановке, по крайней мере так утверждает telegram-канал "Курятник". А вот его фото мы взяли из личного аккаунта в "ВКонтакте".
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