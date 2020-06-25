Собчак подаст иск о клевете к Business Insider. Из-за обвинений в расизме серьезные компании отказываются от контрактов

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25 июня 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что подает в суд на немецкое издание «Business Insider», которое обвинило ее в расизме. На сайте издания появилась статья «Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих глупыми и ленивыми».

Собчак назвала публикацию клеветой и заявила, что будет разбираться в правовом поле. «Я подаю в суд на издание «Вusiness insider»по факту клеветы. И буду требовать извинений. Люди не делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием. Для меня главные ценности - это жизнь, свобода и частная собственность. Я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне», - написала Собчак в своем telegram-канале.

Напомним, что автоконцерн Audi отказался от сотрудничества с Ксенией Собчак именно из-за ее расистских высказываний в социальных сетях.