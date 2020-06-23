Актриса и многодетная мама Ирина Леонова похоронила свою маму

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23 июня 2020, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Леонова, фото: facebook.com/leonova.irina

Актриса театра и кино, многодетная мама Ирина Леонова похоронила свою маму. Матери Леоновой было 74 года. Женщина скончалась от рака. Ирина написала о своем горе в соцсети, поблагодарив прекрасных и чутких людей за поддержку.

Ирина Леонова воспитывает семерых детей, рожденных от актера Евгения Цыганова. Он ушел от Леоновой в 2016 году. Теперь у него другая семья, но воспитывать детей помогает.

Леонова рассказала, что мама "болела давно", но, "казалось, одержала победу". "А этой «странной» весной вдруг почувствовала, что очень устала. И просто сдалась. Без боя", - пишет актриса в Facebook.

Ирина живет с детьми отдельно. Она рассказала, что 4 мая они детьми подготовили поздравление с днем рождения отцу - дедушке. Развесили транспаранты и шарики и позвонили по видео-связи.

На ее вопрос "ну как вы там, сидите?", отец заплакал и сказал, что мама попала в больницу.

Ирина вспоминает, какой нежной бабушкой была ее мама. Она учила ее, как растить сесмерых детей: "Надо меньше ругать, а больше обнимать". "....она стала добрейшей Бабулей, которая пекла бесконечные пироги и любимые сладкоежками торты, готова была читать вслух до потери голоса, шить внукам сказочные игрушки, ещё прошлой зимой кататься на коньках «за компанию», а летом на велосипеде", - вспоминает Ирина Леонова свою маму.