«Дорогие воры, в сейфе ничего нет», лидер группы «УмаТурман» рассказал, что его ограбили

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22 июня 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Лидер группы "УмаТурма" Владимир Кристовский рассказал своим поклонникам, что его ограбили. Он показал, что воры сломали окно и распотрошили большой оружейный сейф. Вот только ничего ценного в нем не было.

«Дорогие воры, в этом сейфе нет ни драгоценностей, ни денег. Не тратьте зря время», - такую надпись для похитителей отсаил музыкант прямо на дверце сейфа, в котром хранил свои любимые винтовки. Но это взломщиков это не остановило.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Кристовский (@vova_kristovskiy) 20 Июн 2020 в 12:23 PDT

Оружие злоумышленников, к счастью, не заинтересовало, так что поживиться им было особо нечем. «Видимо, они знали, что там у меня есть сейф, и надеялись, что в сейфе лежит куча денег. Но они не знали, что музыканты — это не такие богатые люди. Особенно сейчас, когда работы ни хрена нет», — рассказал Кристовский в видео.

По его словам, теперь придется ставить камеры, сигнализацию, нанимать охрану и заводить собак.