Толкалина поделилась, где погуляла в Москве после самоизоляции

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20 июня 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Любовь Толкалина, фото: vk.com/tolkalinaliuba

Актриса Любовь Толкалина опубликовала фото, как она прогулялась в центре Москвы, соскучившись по столице. Толкалина прошлась по улице Покровка и призналась, что очень соскучилась.

"Самый центр Москвы. Низенькая купеческая загадочная, полная магии Покровка. Моя личная деревня в самом сердце столицы. Как же я соскучилась. Вчера стерла ноги - ходила бродила, трогала улицы, прислушивалась, присматривалась, принюхивалась, что то новое в воздухе. Это нельзя отрицать", - рассказала актриса и добавила: "Будто родными все стали друг другу...". "А вы это ощущаете?" - спросила Любовь у подписчиков.

Вот такую историю рассказала подписчица из Петербурга: "Везде сейчас не просто и у нас в Санкт- Петербурге не исключение. Выхожу на работу раз в неделю. Мой офис в большом бизнес-центре. Только с нашего этажа съехало половина компаний, турфирмы... и тд. А те кто смог сохранить бизнес здороваются в коридоре как родные и радуются друг другу. Так приятно видеть примелькавшиеся лица, хотя раньше и не замечали друг друга". (Орфография и пунктуация автора сохранены).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba) 19 Июн 2020 в 7:26 PDT