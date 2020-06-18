Николай Цискаридзе разоткровенничался о детях

Николай Цискаридзе, артист балета, ректор Академии русского балета имени Вагановой, рассказал о детях, с которыми он дружит и воспитывает, как своих. По признанию Цискаридзе, сын его близкой подруги Арины Маракулиной Даниил носит его отчество.
Даниилу недавно исполнилось 16 лет. А стать Даниилом Николаевичем подросток захотел перед получением паспорта.
Народный артист познакомился с юношей в 2009 году. Тогда малыша привели на спектакль «Смерть Полифема» в театр Тень. После спектакля чудо - малыш подошел к артисту с маленьким букетиком цветов, протянул руку и сказал: «пХЫвЭт!» Николай так проникся, что сразу почувствовал родную душу. С первой минуты знакомства, как говорит Цискаридзе, они крепко подружились. По его словам, он уже много лет участвует в воспитании Даниила. С момента знакомства они вместе ходят по театрам, музеям, паркам и аттракционам, всяким познавательным и увеселительным заведениям.
Цискаридзе рассказал, что Даниил очень удивил своих родных, изъявив желание взять его отчество. Артист гордится этим.
Еще у Николая Цискаридзе есть и крёстная дочь, которую он также воспитывает, как родную.
Вообще артист предпочитает не рассказывать о своей личной жизни.
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Актриса театра и кино Арина Маракулина играла в сериалах «Краткий курс счастливой жизни», «Глухарь». В 2014-ом году Арина появилась в сериале «Брачные танцы» Валерии Гай-Германики. У Гай -Германики Арина также снималась в сериале «Краткий курс счастливой жизни».