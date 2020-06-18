Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Николай Цискаридзе разоткровенничался о детях

, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Николай Цискаридзе разоткровенничался о детях
Н. Цискаридзе, фото: vk.com/nmtsiskaridze

Николай Цискаридзе, артист балета, ректор Академии русского балета имени Вагановой, рассказал о детях, с которыми он дружит и воспитывает, как своих. По признанию Цискаридзе, сын его близкой подруги Арины Маракулиной Даниил носит его отчество.

Даниилу недавно исполнилось 16 лет. А стать Даниилом Николаевичем подросток захотел перед получением паспорта.
Народный артист познакомился с юношей в 2009 году. Тогда малыша привели на спектакль «Смерть Полифема» в театр Тень. После спектакля чудо - малыш подошел к артисту с маленьким букетиком цветов, протянул руку и сказал: «пХЫвЭт!» Николай так проникся, что сразу почувствовал родную душу. С первой минуты знакомства, как говорит Цискаридзе, они крепко подружились. По его словам, он уже много лет участвует в воспитании Даниила. С момента знакомства они вместе ходят по театрам, музеям, паркам и аттракционам, всяким познавательным и увеселительным заведениям.

Цискаридзе рассказал, что Даниил очень удивил своих родных, изъявив желание взять его отчество.  Артист гордится этим.
Еще у Николая Цискаридзе есть и крёстная дочь, которую он также воспитывает, как родную.
Вообще артист предпочитает не рассказывать о своей личной жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Николай Цискаридзе (@nikolai___tsiskaridze)

Актриса театра и кино Арина Маракулина играла в сериалах «Краткий курс счастливой жизни», «Глухарь». В 2014-ом году Арина появилась в сериале «Брачные танцы» Валерии Гай-Германики. У Гай -Германики Арина также снималась в сериале «Краткий курс счастливой жизни».

ИЧ

В мире

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

России нужно, чтобы Украина стала дружественным государством, вторым желательным вариантом является разделение соседней страны. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Марков, отечественный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью