Николай Цискаридзе разоткровенничался о детях

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18 июня 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Н. Цискаридзе, фото: vk.com/nmtsiskaridze

Николай Цискаридзе, артист балета, ректор Академии русского балета имени Вагановой, рассказал о детях, с которыми он дружит и воспитывает, как своих. По признанию Цискаридзе, сын его близкой подруги Арины Маракулиной Даниил носит его отчество.

Даниилу недавно исполнилось 16 лет. А стать Даниилом Николаевичем подросток захотел перед получением паспорта.

Народный артист познакомился с юношей в 2009 году. Тогда малыша привели на спектакль «Смерть Полифема» в театр Тень. После спектакля чудо - малыш подошел к артисту с маленьким букетиком цветов, протянул руку и сказал: «пХЫвЭт!» Николай так проникся, что сразу почувствовал родную душу. С первой минуты знакомства, как говорит Цискаридзе, они крепко подружились. По его словам, он уже много лет участвует в воспитании Даниила. С момента знакомства они вместе ходят по театрам, музеям, паркам и аттракционам, всяким познавательным и увеселительным заведениям.

Цискаридзе рассказал, что Даниил очень удивил своих родных, изъявив желание взять его отчество. Артист гордится этим.

Еще у Николая Цискаридзе есть и крёстная дочь, которую он также воспитывает, как родную.

Вообще артист предпочитает не рассказывать о своей личной жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Цискаридзе (@nikolai___tsiskaridze) 17 Июн 2020 в 9:15 PDT

Актриса театра и кино Арина Маракулина играла в сериалах «Краткий курс счастливой жизни», «Глухарь». В 2014-ом году Арина появилась в сериале «Брачные танцы» Валерии Гай-Германики. У Гай -Германики Арина также снималась в сериале «Краткий курс счастливой жизни».