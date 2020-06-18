40 800 рублей получил музыкант за оскорбление от резидентов «Камеди». А так хотелось миллион

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

18 июня 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Оскорблённый музыкант засудил "Comedy Club". Обиделся на резидентов Вячеслав Антонов — почти певец из глубинного российского интернета и потребовал миллион рублей. Но суд решил, что столько он не стоит.

Себя Вячеслав называет «крестьянским сыном» и поет про то же - про Родину, березки и водочку, и на фоне нынешнего тренда на патриотизм лепит простоватые клипы на YouTube и собирает миллионы просмотров. Вот его творчество юмористы посмели назвать "сельхозстайлом".

Антонов решил поступить как мужик — пойти в суд и потребовать 1 миллион за моральный ущерб и незаконное использование видео. Суд песенные потуги оценил гораздо скромнее - всего в 40. 800 рублей, зато славы у исполнителя прибавилось. Теперь он с гордостью может сказать: «Меня знают резиденты Comedy!»