В шоу-бизнес через постель. В Сети обсуждают актрис и певиц, которые стали знаменитыми вовсе не за свои таланты

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

17 июня 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

В Сети обсуждают российских дам, которые если и могут сказать «я всего добилась сама», то с очень большой натяжкой. Список девушек из шоу-бизнеса, которым «помогли» стать знаменитыми и вовсе не за особые таланты, не оставляет сомнений - даже если ты умница и красавица, увы, но путь к звездам все равно лежит через постель.

Начинающая актриса Высоцкая встретила именитого режиссера Андрея Кончаловского на «Кинотавре» в 1996 году. Карьера Юлии сразу взлетела ввысь, но возможно это и «счастливое совпадение».

22-летняя Катя Лель была любовницей своего 46-летнего продюсера Александра Волкова. На раскрутку певицы он потратил несколько миллионов долларов: «Муси-Пуси» и «Джага-Джага» играли из всех утюгов. Говорят, что Альбина Джанабаева проходила кастинг в «ВИА-ГРУ» в гостиничном номере Валерия Меладзе, ну а чем закончилась эта история, знают все.

Старт карьеры Елены Кориковой, как считают многие, неразрывно связан с ее романом с с оператором Максимом Осадчим. Благодаря ему она впервые появилась в музыкальных клипах у Аллы Пугачёвой, Дмитрия Маликова, Игоря Крутого, Валерия Леонтьева и Филиппа Киркорова. Он проталкивал актрису во все проекты, в которые только мог и даже в сериал «Бедная Настя», после которого она стали звездой. Кстати, во время этих съёмок Елена и ушла от него.

Юлию Пересильд сначала заметил Евгений Миронов, он же в 2007 году познакомил молодую протеже с Алексеем Учителем, который и слепил из неопытной актрисы настоящую звезду, ну а потом и ушел к ней от жены и детей.

Пожалуй, самой яркой кинозвездой, которую «зажег» Станислав Говорухин, стала красавица Светлана Ходченкова. Говорят, во время съемок знаменитой картины «Благословите женщину» мэтр был настолько влюблен в 19-летнюю Свету, что всерьез подумывал разойтись с женой.

Ну и вишенка на торте - Виктория Боня стала телеведущей на ТНТ после секса с продюсером Митрошенковым, по крайней мере об этом говорила Алена Водонаева и пишет канал «Курятник».