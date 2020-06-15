Названы даты проведения «Евровидения-2021»

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15 июня 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Микрофон. Фото: pixabay.com

Организаторы «Евровидения» объявили даты проведения международного песенного конкурса в 2021 году. «Евровидение-2020» в мае этого года не состоялось из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В Европейском вещательном союзе совместно с рядом других вещателей рассказали, что полуфинальные выступления пройдут 18 и 20 мая 2021 года, а финальный концерт состоится 22 мая.

В следующем году «Евровидение» пройдет в Роттердаме, поскольку в этом году Нидерланды так и не смогли принять у себя конкурс из-за пандемии. Площадка останется прежней – для выступлений подготовили концертный зал Ahoy.