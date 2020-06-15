Названы даты проведения «Евровидения-2021»

Организаторы «Евровидения» объявили даты проведения международного песенного конкурса в 2021 году. «Евровидение-2020» в мае этого года не состоялось из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В Европейском вещательном союзе совместно с рядом других вещателей рассказали, что полуфинальные выступления пройдут 18 и 20 мая 2021 года, а финальный концерт состоится 22 мая.
В следующем году «Евровидение» пройдет в Роттердаме, поскольку в этом году Нидерланды так и не смогли принять у себя конкурс из-за пандемии. Площадка останется прежней – для выступлений подготовили концертный зал Ahoy.