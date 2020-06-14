Карантин удался. Николай Басков похудел на 16 кило в элитной клинике в Карелии и потратил на это больше миллиона рублей

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

14 июня 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

Это большинство россиян на самоизоляции наели лишние килограммы, но некоторые артисты маньякально поддерживали свою форму. Всевозможными звездными диетами и йога-упражнениями завалены все страницы соцсетей богатых и знаменитых. Но некоторые, например, Николай Басков, превзошли даже самые смелые ожидания и похудели аж на 16 килограмм. Правда не обошлось без посторонней помощи.

Как пишет канал "Курятник", из достоверных источников известно — певец 21 день находился в элитной клинике в Карели. Он прошел программу лечебного голодания, включающей в себя коктейль из физиотерапевтических процедур, детокса и специального питьевого режима. Также в услуги были включены антистрессовые практики, хиромассаж и ксеноновая терапия.

Николай проживал в четырехкомнатном 140 м² президентском номере с террасой, сауной и отдельным штатом работников. Все это удовольствие стоило — 987 тысяч рублей. И конечно же, не обошлось и без косметических процедур — такими услугами, как нитевой лифтинг, ботулотоксин и филлеры. Добавляем в копилочку еще 285 тысяч рубликов. Не дешево, но ведь красота - вопреки всеобщему мнению, не стоит жертв, зато она стоит денег.