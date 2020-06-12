Любовь Толкалина поделилась, как ждала заболевания и заболела
12 июня 2020, 18:52[ «Аргументы Недели» ]
Актриса Любовь Толкалина заболела. По признанию артистки, у нее поднялась температура и сильно заболело горло. Это не коронавирус. Толкалина написала в Инстаграм подробности.
Она говорит, что "даже ждала", когда заболеет. Симптомы болезни у Любы таковы: "38 с небольшими подвижками". "Я не могу говорить и не могу ничего проглотить", - рассказала актриса.
Толкалина вспомнила, что в детстве практические не болела. Не знала "таблеток, врачей, уколов". "Двухсторонняя гнойная ангина", - поставил диагноз актрисе главный врач местной Ермишинской больницы. "... похожий на космонавта и одновременно на привидение, красивый мужчина, в костюме и в маске, смелый и готовый в моем теле найти ковид и немедленно с ним сразиться", - рассказала о лечащем докторе Толкалина. Актриса не смогла рассказать, что она пила холодное, "сидела в мокром купальнике, потом ела много мороженого и ездила разгоряченная в одной машине с кондиционером и с человеком из Нижнего Новгорода". Это все она написала доктору на листе бумаги.
Доктор посмотрел горло актрисы и все понял: "А... все понятно. Это не ковид. Не расстраивайтесь. Температуру стрельнём?". Толкалиной назначили "антибиотики", не купаться и временно не есть мороженое.