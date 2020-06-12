Актрису сериала «Глухарь» обругала покупательница в супермаркете

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12 июня 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

Виктория Тарасова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Виктория Тарасова, звезда сериалов «Глухарь» и «Карпов» оказалась в неприятной ситуации в супермаркете. Одна из посетительницей обрушилась на актрису с руганью, когда Тарасова подвинула на ленте около кассы товар женщины.

По мнению Виктории, из-за пандемии коронавируса некоторые люди озлобились, стали агрессивнее. Тарасова несколько дней не может забыть ужасную ситуацию в магазине. При этом сама актриса соблюдает меры безопасности, носит маску, надевая ее перед выходом из дома. Перчатки Виктория не носит, но часто обрабатывает руки антисептиком.

Во время очередного похода в супермаркет Тарасова выбрала продукты и направилась на кассу, - сообщает издание «Собеседник». Заняла очередь за женщиной. Покупательнице уже пробивали покупки. Актриса заметила, что в некотором отдалении от покупок лежат губки для мытья посуды, взяла их и переложила поближе. Это дико возмутило женщину. Она схватила губки и разъяренно швырнула в лицо Виктории, начала бить актрису по рукам, крича: «Ничего не трогайте! Что вы делаете? Это все мое!». Естественно, актриса силой отвечать не стала.

«А то, что вы меня хватаете своими руками, это нормально?» – только и сказала Виктория. Кассирша ее успокоила, рассказав, что в последнее время и не такое случается.