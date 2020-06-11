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Шепелев отдаст сына в элитную школу и будет платить за обучение мальчика более миллиона

, 21:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Шепелев отдаст сына в элитную школу и будет платить за обучение мальчика более миллиона
Дмитрий Шепелев, фото из соцсети

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон в этом году пойдет в школу. После смерти мамы Платона Шепелев один растит сына. Телеведущий старается заниматься с малышом и дать Платону хорошее образование.

Дмитрий готов платить более миллиона рублей за год за обучение сына в элитной московской школе.
После смерти Жанны Фриске Шепелев какое-то время жил один. С модным архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой он познакомился благодаря сыну. Платон в детсаду дружил с дочерью Екатерины. Так познакомились и родители детей.
Шепелев и Тулупова живут вместе три года. На самоизоляции их дети вместе учили уроки в нулевом классе.

Но Платон знает, кто его мама. Шепелев консультировался с психологами, как правильно все рассказать сыну о маме.

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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

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