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Нарколог рассказал о состоянии актера Михаила Ефремова

, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Нарколог рассказал о состоянии актера Михаила Ефремова
фото: pixabey

Главный внештатный нарколог министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн рассказал, что, когда встречался с актёром Михаилом Ефремовым, то тот всегда был в состоянии алкогольного опьянения.

ина в этой ситуации ложится и на многочисленную семью актёра, потому что они должны бить тревогу", - подчеркнул специалист.

Нарколог подчеркнул, что актёру вполне можно было бы помочь, если бы родственники забили своевременно тревогу. Он также отметил, что существуют многочисленные процедуры мотивирования людей к отказу от алкоголя. 

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