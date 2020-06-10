Нарколог рассказал о состоянии актера Михаила Ефремова

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

10 июня 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Главный внештатный нарколог министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн рассказал, что, когда встречался с актёром Михаилом Ефремовым, то тот всегда был в состоянии алкогольного опьянения.

"Вина в этой ситуации ложится и на многочисленную семью актёра, потому что они должны бить тревогу", - подчеркнул специалист.

Нарколог подчеркнул, что актёру вполне можно было бы помочь, если бы родственники забили своевременно тревогу. Он также отметил, что существуют многочисленные процедуры мотивирования людей к отказу от алкоголя.