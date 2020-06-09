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Павел Прилучный оплатил Агате Муцениеце курс процедур от бронхита

, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Павел Прилучный оплатил Агате Муцениеце курс процедур от бронхита
фото: pixabey

Павел Прилучный оплатил Агате Муцениеце курс процедур от бронхита, который она проходит в подмосковном госпитале. Лечение Муцениеце обошлось в 400 тысяч рублей. Прилучный выложил всю сумму, несмотря на скандальный развод и обвинения в рукоприкладстве. 

Сообщается также, что у Муцениеце не выявили коронавирусную инфекцию.  Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, которые познакомились 10 лет назад на съемках сериала, объявили о разводе в феврале. Актриса и телеведущая обвинила мужа в домашнем насилии.

СЕ
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