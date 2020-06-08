Лев Лещенко рассказал о поведении Аллы Пугачевой при подготовке к «Золотому Орфею»

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8 июня 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

Лев Лещенко, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитый певец Лев Лещенко рассказал о поездке вместе с тогда еще малоизвестной Аллой Пугачевой на конкурс "Золотой Орфей" в Болгарию, о ее репетициях и "сопровождающих" ребятах.

По словам Льва Валерьяновича, "с Пугачевой гуляли мы по полной программе. Когда вырывались за границу, мы ничем себя не ограничивали". В делегации был один сопровождающий и один сотрудник из Министерства культуры – "достаточно современные по тем временам ребята". Исполнителям они особо не мешали, даже было что-то вроде дружбы. "Никто никому не портил настроения и крови", - вспоминает Лещенко. В те времена подобное было настолько привычным в тогдашнем обществе, что работа агентов под прикрытием рядом со звездами шоу-бизнеса ни у кого не вызывала никаких возмущений или удивлений.

Рассказал певец и о том, как работала Алла Пугачева. Она очень серьезно относилась к своей миссии, лишний раз не позволяла себе расслабляться. "Алла знала, что нужно победить, нет другого выхода — иначе выйдет в тираж. Она очень скромно, потупив глазки, всегда сидела, больше молчала, чем говорила", — отметил певец.

На репетиции знаменитого "Арлекино" многие из делегации старались помочь молодой певице, "обсуждали, как звучит голос, пересаживались на разные места, чтобы проверять, как доходит звук".

Алла Пугачева при этом была скромна, сосредоточена. А по голосу уже было ясно, что она выделяется среди конкурсантов.