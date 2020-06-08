В Германии по запросу США задержали российского музыканта

В Берлине арестовали российского музыканта - ди-джея Дениса Казначеева – по требованию министерства юстиции Соединенных Штатов. Об этом сообщили минувшей ночью на странице артиста в Facebook.
«Денис Казначеев родился в России и живет в Берлине... Семь дней назад он был задержан немецкой полицией от имени министерства юстиции США, которое требует его экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете», - говорится в опубликованном посте.
Автор заявления настаивает на невиновности музыканта, а также считает, что его «личность была украдена и использована для преступной деятельности». Кроме того, в Германии Казначеева поддержали, потому что нет никаких доказательств якобы совершенного им преступления.
Создана онлайн-петиция и начат сбор средств для помощи артисту.