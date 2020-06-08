Каскадер Киану Ривза рассказал, какой актер на самом деле

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8 июня 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Киану Ривз. Фото: соцсети

Каскадер Джереми Фрай, работавший на одной площадке с голливудским актером Киану Ривзом, заявил, что все слухи о знаменитости на самом деле чистая правда.

Фрай подтвердил слова поклонников «потрясающего» Ривза о том, что на самом деле актер является простым, добрым и отзывчивым человеком. По его словам, все положительные сплетни о Ривзе – «правда на 110%». «Он больше любит отдавать, чем брать, бескорыстен и трудится без устали», - отметил каскадер.

Фраю довелось быть каскадером Киану Ривза в ходе съемок всех частей кинофраншизы «Джон Уик». Джереми отметил, что актер не стремится самостоятельно делать трюки и вовремя уступает это профессионалам.