Дарья Мороз поделилась о госпитализации: «Я там и не была»

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30 мая 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Дарья Мороз, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Дарья Мороз участвовала в шоу «Танцы со звёздами» и должна была выступить со своим партнёров в финале. Но поклонники шоу актрису и и её парнёра по танцам Олега Васильева не увидели. Ведущий программы Андрей Малахов рассказал, что Дарья Мороз заболела, у неё проблема со здоровьем.

Ещё несколько источников сообщили о том, что у актрисы подтвердился коронавирус. Сама Мороз о своём самочувствии не сообщает, как и о диагнозе.

Актриса Алёна Бабенко была госпитализирована. У неё коронавирус, и актриса решила лечиться под наблюдением медиков. А вот Мороз не стала информировать пользователей сети, как она, где она. Только ответила на вопрос о выписке из больницы: «Я там и не была».

Не секрет, что у части заражённых коронавирусом людей заболевание протекает в легкой форме. Возможно, Мороз переболела легко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от d_moroz (@d_moroz) 29 Май 2020 в 2:29 PDT

Кстати, на днях бывший муж Дарьи Мороз Константин Богомолов сдал вместе с их дочкой Аней тест на COVID-19. Он показал результат теста - отрицательный.