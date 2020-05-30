Дарья Мороз поделилась о госпитализации: «Я там и не была»

Дарья Мороз участвовала в шоу «Танцы со звёздами» и должна была выступить со своим партнёров в финале. Но поклонники шоу актрису и и её парнёра по танцам Олега Васильева не увидели. Ведущий программы Андрей Малахов рассказал, что Дарья Мороз заболела, у неё проблема со здоровьем.
Ещё несколько источников сообщили о том, что у актрисы подтвердился коронавирус. Сама Мороз о своём самочувствии не сообщает, как и о диагнозе.
Актриса Алёна Бабенко была госпитализирована. У неё коронавирус, и актриса решила лечиться под наблюдением медиков. А вот Мороз не стала информировать пользователей сети, как она, где она. Только ответила на вопрос о выписке из больницы: «Я там и не была».
Не секрет, что у части заражённых коронавирусом людей заболевание протекает в легкой форме. Возможно, Мороз переболела легко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кстати, на днях бывший муж Дарьи Мороз Константин Богомолов сдал вместе с их дочкой Аней тест на COVID-19. Он показал результат теста - отрицательный.