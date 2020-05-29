Незнакомец увидел фото дочери Александра Малинина и захотел жениться

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29 мая 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

Устинья Малинина, фото из соцсети: vk.com/usty.m_nikmalinin

Незнакомец увидел в соцсети фотографию 20-летней дочери Александра и Эммы Малининых и захотел жениться на Устинье. Дочь певца и доктора выросла настоящей умницей и красавицей.

Девушка опубликовала в Инстаграм фото в белом пляжном платьишке, надетом на бикини. Устинью сфотографировали около моря с длинными распущенными волосами. "Устинья, ты прекрасна. Хочу на тебе жениться", — не устоял перед красотой девушки незнакомец. Устинья Малинина оставила предложение без ответа.

Надо отметить, что пока дочь Малининых делится снимками только с родителями или с братом. Устинья и Фрол - двойняшки.

Устинья учится в Королевском колледже музыки. Она станет оперной певицей. Дети у Малининых талантливые. Фрол - художник.

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