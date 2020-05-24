Иван Ургант любит недвижимость и дорогие иномарки. Роскошная жизнь самого популярного человека в российском шоу-бизнесе

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

24 мая 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Иван Ургант пару лет назад стал совладельцем агентства элитной недвижимости и, судя по впечатляющему списку его домов и квартир, знает в стоимости квадратных метров и в роскошной жизни.

Чего греха таить, все мы любим заглянуть в замочную скважину и посмотреть, как живут богатые и знаменитые. А Иван Ургант — самый популярный человек в российском шоу-бизнесе. Телеведущий никогда не жил напоказ и на первый взгляд может казаться, что живет очень скромно, но если копнуть поглубже…

У Ивана много недвижимости, пишет канал «Курятник»: трехэтажный особняк на Рублевке в поселке «Горки-10» за 7 миллионов долларов, квартира 267 кв.м в комплексе «Клубный дом» на Смоленском бульваре за три миллиона «зелени», двухъярусная квартира в башне Меркурий «Москва-Сити» за 95 миллионов уже наших российских рублей и скромная квартира в Петербурге на набережной Крюкова канала всего за 40 миллионов. Иван также владеет виллой в итальянской деревушке Форте-Дей-Марми, но ее стоимость тщательно скрывается.

Любимая марка автомобиля Урганта — Audi. У ведущего их две: Audi A8 L и Audi Q7 за 8 миллионов и за 6 миллионов рублей соответственно. Также у Ивана два Range Rover за 7 миллионов и Land Rover Discovery за 5. Есть еще и подарок от бизнесмена Тельмана Исмаилова - Porsche Cayenne за 9 миллионов.

Откуда такая роскошь? Трудится Ваня не покладая рук. Только зарплата на «Первом канале» составляет 3,2 миллиона рублей в месяц, а еще и корпоративы, стоимость проведения которых начинается от 50 тысяч евро.