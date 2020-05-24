В Петербурге на пожаре погибли рэпер Роман Алексеев и его мама

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24 мая 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram Влад Валов, МЧС

фото: vk.com/mchs_st.peterburg

В Санкт-Петербурге 23 мая в результате пожара в квартире погибли участник рэп-группы Bad Balance Роман Алексеев, известный под псевдонимом Купер, и его мама Людмила. В субботу, 23 мая, в региональном управлении МЧС сообщили о возгорании в жилом многоквартирном доме по адресу: Северный проспект, 16, корпус 1. Вечером загорелась двухкомнатная квартира на восьмом этаже.

Спасатели эвакуировали 15 жильцов дома. Но двое погибли. Музыкант и его мама не смогли выбраться из квартиры.

О гибели Романа Алексеева и его матери в своем Instagram сообщил основатель рэп-группы Влад Валов.

«Купера больше нет…Купер — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп артист, самый техничный рэп-исполнитель и голос питерского андеграунда. За плечами Купера сольный альбом "ЙЯ", создание своего уникального рэп-стиля и участие в бессмертном хите "Питер — Я Твой"».

Роману Алексееву было 43 года.