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Рудковская подсчитала свои и Собчак доходы в Instagram

, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

Рудковская подсчитала свои и Собчак доходы в Instagram
Яна Рудковская, Anatoly Lomohov/Russian Look

Яна Рудковская в разговоре с Ксенией Собчак на ее YouTube-канале рассказала, сколько денег ей приносит деятельность в Сети. Продюсер призналась, что ей удается получать "приятную надбавку к пенсии".

"У меня, например, контракты с самыми дорогими автомобилями. На этой странице я за один год зарабатываю примерно миллион долларов", - сообщила продюсер. Рудковская не смогла не добавить, что у Ксении Собчак, по ее данным, доход от рекламы в соцсети больше: "У Ксении Анатольевны больше, около двух (миллионов долларов)".

Программа Собчак была полностью посвящена обсуждению образа жизни Рудковской. На съёмках шоу она встретилась лицом к лицу с оппонентами, которые высказали ей всё, что о ней думают.

Продюсер Яна Рудковская рассказала, сколько ежемесячно зарабатывает их с Евгением Плющенко сын Саша. В свои семь лет мальчик получает миллионы.

НС

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