Божена Рынска перенесла операцию и посетовала на одиночество

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20 мая 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Божена Рынска, Фото: instagram.com/bozhenarynska/

Божена Рынска, светский обозреватель и блогер, вдова медиаменедженера Игоря Малашенко, перенесла операцию. Она рассказала про больницу в соцсети. У Божены недавно родилась дочь. Малышку ей родила суррогатная мать. С кем была малышка Евгения, пока она была в больнице, Божена не уточнила.

Ранее женщина делала ЭКО. И вот теперь настигли последствия. "Мы долгое ЭКО друг друга. Лежу в больнице после операции (и близко не пластической), - эхо битвы за дитя нагнало", - пишет Рынска и жалуется, что она сейчас одна. "А рядом нет мужа... Самое ужасное одиночество, когда в больнице с тобой нет любимого человека", - посетовала женщина.

Наталья Синдеева поинтересовалась, с кем дочка Божены и пожелала скорейшего выздоровления.

"Божена, только сейчас прочитала. Обнимаю. Держу за руку", - поддержала подругу актриса Юлия Ауг.