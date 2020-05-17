Российского КВНщика Сергея Писаренко в Киеве спросили о принадлежности Крыма

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17 мая 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

Скриншот видео, YouTube. Сергей Писаренко

Украинский журналист Сергей Иванов побеседовал с Сергеем Писаренко, российским комедийным актёром и телеведущим. В ходе разговора ему был задан вопрос, что он думает о принадлежности Крыма.

Писаренко на вопрос отвечать отказался, и выразил готовность покинуть студию. "Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда", — сказал он.

До этого известный юморист рассказал, что живет сейчас в Киеве и является участником украинской юмористической передачи "Дизель Шоу". Сергей Писаренко сообщил, что его дочь и родители остались в России, он их часто навещает. Артист заявил, что у него пока нет намерений получать паспорт Украины.

КВНщик отметил, что обычные люди — русские и украинцы — продолжают общаться, несмотря на напряженные отношения между странами. "В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас. И мы продолжим друг другу жать руки", — считает Писаренко.