Никас Сафронов получил от страховой 320 тысяч долларов за то, что неудачно выбросил мусор

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17 мая 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Никас Сафронов. Фото: соцсети

Художник Никас Сафронов признался, что получил от страховой компании 320 тысяч долларов после того, как неудачно выбросил мусор. Он признался, что теперь у него не гнется палец на правой руке.

Сафронов объяснил, что выбросил в мусор банку от шпротов. На утро после этого он решил выкинуть «ненужные наброски, пытался утрамбовать, чтобы вошло побольше, и порезал палец». Спустя несколько дней палец воспалился, лечение не помогало. Позже врачи определили, что причиной стал грибок. В итоге палец удалось спасти, но художник больше не может его согнуть. Отмечается, что при этом он все еще способен держать кисть или поднимать ведро.

Сафронов отметил, что после этого страховая компания выплатила ему 320 тысяч долларов. Суммарно, жизнь, глаза и руки художника застрахованы на миллион долларов.