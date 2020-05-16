Наташа Королёва 20 лет помнит, как при разводе с Николаевым её поддержала Пугачёва

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

16 мая 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

Наташа Королева, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Наташа Королёва 20 лет помнит, как при разводе с первым мужем музыкантом Игорем Николаевым её поддержала Алла Пугачёва. Наташа Королёва вышла замуж за Николаева совсем юной. А познакомились они, когда мама привезла Наташу в Москву, ей было 16 лет.

Вскоре, через два года начинающая звезда стала музой Игоря Николаева, который уже тогда писал песни для Примадонны. По воспоминаниям Наташи, Алла Борисова нежно относилась к её будущему мужу, называла Николаева сыночком.

И когда они поженились, Королёву в компанию звёзд шоу-бизнеса сразу не приняли. Примадонна вообще держала расстояние. Но Игорь любил Наташу, сочинял для неё песни. Но семья "русалки и дельфина" распалась. И тогда Алла Пугачёва поддержала певицу. Наташа ценит нужные в тот момент слова мудрой Аллы Борисовны.

По словам Наташи, Николаев - талантливый музыкант и прекрасный друг, но жить с ним оказалось невозможно. Сейчас певица счастлива с Сергеем Глушко - одним из самых знаменитых российских стриптизёров.

Надо отметить, что Пугачёва часто поддерживает женщин. Когда Николаев женился на Юлии Проскуряковой, Алла ему пригрозила, чтобы он не обижал новую супругу.