«Деньги тратят, а снимать так и не начали», Фонд Кино подал в суд на создателей нашего ответа «Голодным играм»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

16 мая 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Росссийские блокбастеры на бумаге - это одно, а по факту получается - дешевая подделка, которая не отбивает даже вложенных в картину денег, если вообще что-то выходит в прокат. Фонд Кино подал в суд на создателей нашего ответа "Голодным играм", которого, похоже, зрители так и не увидят.

Авторы картины "Лес рук и зубов" взялись за дело серьёзно. Брали за основу подростковую книжку, позвали на главную роль Мэйси Уильямс , кто не знает - это Арья Старк из "Престолов". И даже постановщика обещали нормального — не нашу какую-нибудь криворучку, а целого режиссёра "Мистера и миссис Смит" Дага Лаймана. Фонд Кино поддался на соблазнительные обещания и решил выделить 120 миллионов рублей.

Но за год авторы потратили иже 5 миллионов, а снимать так и не начали. Обещавшая же всю эту прелесть кинокомпания "Мир Кино" вообще начала процедуру банкротства, а значит, как говорится "кина не будет".