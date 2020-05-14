Софи Кальчева поделилась, почему отказалась от свадьбы с Басковым, хотя он настойчиво звал её замуж

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14 мая 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Womanhit

Николай Басков и Софи Кальчева, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Певица Софи Кальчева призналась, что «золотой голос России» Николай Басков настойчиво звал её замуж, несколько раз делал предложение. Но она не соглашалась, каждый раз отвечала популярному певцу и шоумену отказом.

С Басковым они познакомились на дне рождения Димы Билана и певицу покорила энергетика, харизма, юмор Николая. Женщина считает, что Басков вообще может понравиться абсолютно любому. Он и ей понравился. И как гениальный артист, суперпрофессионал и как приятный человек. Софи и Басков встречались четыре года. Но быть его женой Софи не захотела, так как Басков, по ее мнению, как и многие творческие люди не предназначен для семьи.

Он много работает, востребован, у него постоянные гастроли. "Очень харизматичный, с прекрасным чувством юмора, талантливый артист с большой буквы", - охарактеризовала Кальчева Баскова. А она семейная, ей хочется чаще видеть любимого человека, разговаривать, ходить вместе куда-то.