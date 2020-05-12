Лариса Гузеева тонко подшутила над Гариком Харламовым

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12 мая 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/, Лариса Гузеева

Гарик Харламов любит понасмехаться над своими коллегами по шоу-бизнесу. Частенько от юмориста "достается" Ларисе Гузеевой. Гарик публикует видео с передачи "Давай поженимся!", в которые вставляет свои шутки.

Лариса Гузеева обычно не реагирует на высказывания Харламова, но недавно решила ответить. В комментариях к одному из постов телеведущей в соцсети подписчик спросил, как она относится к Гарику Харламову. Гузеева лаконично ответила, что у них обоих есть лишний вес.

Резидент "Comedy Club" оценил ее высказывание и даже опубликовал его у себя на личной странице. "Браво, Лариса", − восхитился Гарик. "Уделала тебя, Гарик"; "Шах и мат"; "Лариса молодец! Ответила без оскорблений и с юмором", — пишут Харламову поклонники. "А тонко она тебя", — признал телеведущий Оскар Кучера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 11 Май 2020 в 6:18 PDT