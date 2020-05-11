Влад Соколовский «попал», у него обнаружен коронавирус: «Было реально больно»

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11 мая 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: globallookpress.com, Влад Соколовский

Влад Соколовский заявил о заражении коронавирусом. Соответствующий пост 28-летний артист разместил на своей странице в сети Instagram. Певец рассказал о течении болезни и призвал всех соблюдать самоизоляцию.

Как рассказал Влад, у него появился кашель с мокротой и температура 37.8, которая держалась в течение 3 дней и повышалась до 39. Артист вызвал врачей на дом, и они взяли мазок из горла, пообещав прислать результат через неделю. Тест на коронавирус показал положительный результат. Узнав о диагнозе, музыкант сообщил о нем всем, с кем контактировал.

"У меня коронавирус. Я пропадал на этой неделе, и на то были причины, я заболел. У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение трех дней и доходила до 39.2", - написал Соколовский.

Спустя какое-то время, когда певец оставался на домашнем лечении, у него начались проблемы с кишечником. Исполнитель указал, что ему “было реально больно”.

Артист пожелал всем здоровья и призвал серьезно отнестись к вопросу самоизоляции.