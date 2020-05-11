Евгений Цыганов показал старшую дочь от Ирины Леоновой

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11 мая 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: instagram.com/tsyganovevgeniy

Евгений Цыганов, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Актер Евгений Цыганов - многодетный отец. Семерых детей ему родила актриса Ирина Леонова. Официально они женаты не были. После расставания с Леоновой и ухода к коллеге Юрии Снигирь Цыганов занимается воспитанием детей. Дети от Леоновой, особенно старшая дочь Полина, музыкальные.

Полине сейчас 14 лет. Цыганов показал редкое фото с дочерью-подростком. Фолловеры заметили, что Полина такая же красивая, как ее мама.

Евгений руководит рок-группой «Пока прёт», сам любит играть на гитаре. Уже и дочь научил. Дети Цыганова подружились с его женой Юлией Снигирь. Пара не любит рассказывать о своей семье, но, как говорят, они поженились.

Несколько месяцев назад в сети появилось фото Юлии Снигирь с детьми Цыганова на премьере фильма.

По словам Юлии, их с Евгением четырехлетний сын Федор тоже подружился со старшими братьями и сестрами.

Дети Евгения Цыганова и Ирины Леоновой - Полина, Никита, Соня, Андрей, Александр, Георгий, Вера.