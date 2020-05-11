Известная украинская модель с 13-м размером груди подалась в спорт, хочет стать боксёршей

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

11 мая 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Champion.com

Мила Кузнецова в финале конкурса, фото из соцсети

Украинская модель Мила Кузнецова, победительница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная плюс-сайз" (Miss Universe Plus Size—2019), собралась серьезно заняться спортом, а именно - боксом.

Обладательница груди 13-го намерена попробовать себя в профессиональном боксе. Такое желание к обладательнице пышной груди пришло после посещения в Киеве музея братьев Виталия и Владимира Кличко. Девушку вдохновили чемпионские пояса братьев Кличко. Мила примерила перчатки, побила в них грушу. Но пока планы стать боксершей Кузнецовой пришлось отложить из-за вмешательства коронавируса. Она намерена заниматься с тренером, когда придет победа на COVID.

По словам Милы, если у нее получится боксировать, то она оформит в Национальной лиге профессионального бокса Украины боксерскую лицензию, чтобы за несколько месяцев дебютировать на профессиональном ринге. Трансляция боя пойдет в Интернете. Модель надеется на поддержку фолловеров. На ее аккаунт в Instagram подписано более 550 тысяч человек.