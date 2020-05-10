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Пользователи сети пристыдили Бузову за фотосессию в гимнастёрке: «Кощунство какое-то»

, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Пользователи сети пристыдили Бузову за фотосессию в гимнастёрке: «Кощунство какое-то»
Ольга Бузова, фото из соцсети

Несколько российских звёзд-шоу бизнеса были раскритикованы пользователями сети, а особенного яро и резко блогером Леной Миро за фотосессии ко Дню Победы в гимнастёрках.  Досталось Ольге Бузовой, получившей популярность по шоу "Дом-2"  Виктории Боне. Она появилась из того же дома. 

Телеведушая и певица в Instagram поздравила всех с победой в Великой Отечественной войне, нарядившись в гимнастерку и пилотку. Бузову пристыдили: "Кощунство какое-то", "Показушница", "Зачем вы делаете карнавал в этот день?".
От Лены Миро досталось не только Бузовой, но и Виктории Боне. "Наш мир переполнен тупой пошлостью", - прокомментировала блогерша видеоролики Бузовой и Бони.

"Меня воротит, когда гимнастёрки и солдатские сапоги напяливают сраные столичные тусовщики - плесень на теле народа. В таких сапогах погиб мой прадед. В такой форме моя бабушка вытаскивала на себе солдатиков с поля боя. Не смейте", - пишет Лена в своем блоге.

ИЧ
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