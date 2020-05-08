Телеведущая Мария Ивакова заразилась коронавирусом: «Все мои тесты на Сovid-19 оказались положительными»

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8 мая 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Инстаграм Марии Иваковой

Мария Ивакова, фото: /vk.com/maria_ivakova

Телеведущая Мария Ивакова заразилась коронавирусной инфекцией. Девушка сама подтвердила, что у нее «все тесты на Сovid-19 оказались положительными». Ивакова опубликовала домашнее фото, как она, сидя в пижаме на подоконнике, смотрит на жизнь из окна.

А жизни у Марии до заболевания была бурной. Три недели ведущая шоу «Орел и решка» ездила на репетиции и запись передачи «Танцы со звездами». Ивакова поделилась, как у нее распознали коронавирусную инфекцию. У Марии появились симптомы: ломоты в мышцах и пропало обоняние. Она сдала анализы, и все тесты на Сovid-19 оказались положительными. Температура у Иваковой не повышалась.

Лечится телезвезда дома. По словам Маши, ей прописали мощную противовирусную терапию, она пьет много воды, спит и думает только о хорошем. Она также подчеркнула, что не знает, где заразилась.

И еще Мария Ивакова подчеркнула, что ее партнер по танцам на шоу Евгений Папунаишвили здоров. Здоров и возлюбленный девушки актер Никита Ефремов.