Тимур Родригез может теперь посвятить свое время жене

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

7 мая 2020, 22:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: соцсети Тимур Родригез

Популярный российский певец Тимур Родригез даже на самоизоляции из-за коронавируса остается не всегда доступен семье. Он творит, хотя и признается, что с женой стал общаться гораздо чаще.

"Чаще всего я увлечен созданием нового контента. А так как жена со мной живет уже очень много лет, да и дети уже взрослые, все понимают: если к папе пришло вдохновение, то прогонять его не стоит. Так что весь в работе даже на карантине", - отмечает Тимур. А делает он это, потому что понял - народу нужна отдушина, их надо отвлекать от ужасов повседневной жизни.

Певец отмечает, что довольно сложно постоянно находиться с родными, хорошо, что дом большой, "мы можем разойтись по разным комнатам, почитать книгу или посмотреть что-нибудь, а потом вернуться за общий стол или сесть вместе и посмотреть кино. Я вот перечитал то, что давно хотел перечитать. И прочел то, что откладывал".

Тимур очень рад, что теперь может наговориться с женой, "поговорить о важном с любимым человеком иногда не удается", а теперь полно времени.