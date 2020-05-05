54-летняя Ирина Салтыкова поделилась секретами молодости и красоты

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

5 мая 2020, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Ирина Салтыкова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Во вторник, 5 мая, знаменитая российская певица Ирина Салтыкова празднует 54-й день рождения. Артистка, которая обладает прекрасной внешностью, поделилась своими секретами красоты и молодости.

Салтыкова заявила, что ей повезло с генетикой, однако сохранять лицо и фигуру ей помогает хорошее настроение. Певица заметила, что никогда не сидела ни на каких диетах. "Ем все, что хочу!" – подчеркнула артистка.

По словам Ирины Салтыковой, она категорически против "уколов красоты", поскольку инъекции делают лицо неестественным. Она считает, что человек должен стареть достойно. Знаменитость, однако, призналась, что раньше регулярно делала массаж лица, но в последнее время крайне редко посещает косметолога.

Певица также отметила, что спортом не занимается – делает гимнастику, причем нерегулярно.