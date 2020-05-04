Плющенко собрался судиться с изданием, заявившем о болезни Гном Гномыча

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4 мая 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Плющенко, Яна Рудковская и Гном Гномыч. Фото: соцсети

Евгений Плющенко намерен подать в суд на издание, в котором предположили, что его семилетний сын страдает от синдрома Аспергера. Фигурист заявил, что дети знаменитых людей особенно беззащитны перед сплетнями.

«Дети знаменитостей особенно беззащитны, они объекты постоянной охоты таких вот стервятников от журналистики. Оказывается, любому из них на расстоянии можно ставить «диагнозы» и пороть несусветную чушь и ересь? Нет, нельзя», - сказал Плющенко.

Спортсмен отметил, что издание попросили убрать порочащую маленького Сашу публикацию, но этого так и не случилось. Он добавил, что чтобы пресечь подобное, намерен обратиться не только к российской судебной системе, но и суд Страсбурга.