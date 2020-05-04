Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

«Я играла девушку, которая забеременела от одного из своих 10 бойфрендов», видео Бородиной в начале карьеры в ток-шоу «Окна»

, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

«Я играла девушку, которая забеременела от одного из своих 10 бойфрендов», видео Бородиной в начале карьеры в ток-шоу «Окна»
Фото: cоцсети

Дурить зрителей на российском телевидении начали уже давно, и это вовсе на ноу-хау Малахова. Незабвенное ток-шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым – было еще тем спектаклем, со слезами, разоблачениями и баталиями в студии.

В одной из таких «правдивых» программ на заре своей карьеры снялась и ныне «благородная мать семейства» Ксения Бородина. Она играла девушку, которая, якобы, забеременела от одного из своих 10 бойфрендов.

«Я работала в редакции программы «Окна» и когда срывался герой и не приходил на программу, нам приходилось загримированными выходить самим. Это было весело. Вся редакция почти снялась там, у каждого случился такой опыт», - ничуть не стесняясь, вспоминает ведущая «Дом-2». А вот и сама программа, которая отыскалась на просторах YouTube.

БИ

Общество

Коронавирус 4 мая: конец пандемии сдвинули на август, а россияне просто пьют

Коронавирус 4 мая: конец пандемии сдвинули на август, а россияне просто пьют

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 3 569 874 человек. Погибли 248 364 инфицированных, вылечились – 1 160 776. По прогнозам Минздрава, Россия достигнет пика распространения COVID-19 в ближайшие две недели. Все жители Гонконга тем временем получат маски от правительства. Мы получим кукиш с маслом. Всем спасибо, оставайтесь дома.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью