«Я играла девушку, которая забеременела от одного из своих 10 бойфрендов», видео Бородиной в начале карьеры в ток-шоу «Окна»

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4 мая 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Дурить зрителей на российском телевидении начали уже давно, и это вовсе на ноу-хау Малахова. Незабвенное ток-шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым – было еще тем спектаклем, со слезами, разоблачениями и баталиями в студии.

В одной из таких «правдивых» программ на заре своей карьеры снялась и ныне «благородная мать семейства» Ксения Бородина. Она играла девушку, которая, якобы, забеременела от одного из своих 10 бойфрендов.

«Я работала в редакции программы «Окна» и когда срывался герой и не приходил на программу, нам приходилось загримированными выходить самим. Это было весело. Вся редакция почти снялась там, у каждого случился такой опыт», - ничуть не стесняясь, вспоминает ведущая «Дом-2». А вот и сама программа, которая отыскалась на просторах YouTube.