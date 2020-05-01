Андрей Макаревич сообщил о четвертой женитьбе

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1 мая 2020, 22:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КП

Андрей Макаревич, фото из соцсети

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич признался, что вновь женился. По признанию музыканта, он женился в четвертый раз. «Молодая, молодая. Молодая, красивая, умная», — описал он свою избранницу.

О женитьбе Макаревич рассказал в интервью «Радио Свобода». Помощник музыканта Антон Чернин подтвердил, что Макаревич женился, и давно. Лидер группы «Машина времени» женился в Израиле в декабре прошлого года. Его супругу зовут Эйнат. Они познакомились в путешествии в Эфиопии. Супруга Макаревича не музыкант. Пышных торжеств не устраивали. На свадьбу пригласили только самых близких.

Сейчас, когда в мире бушует коронавирус, молодожены оказались в разных странах и общаются по видеосвязи.

У Андрея Макаревича было три официальных брака. Первой была Елена Фесуненко. Они прожили вместе три года и расстались. Недолгим был брак Макаревича и с Аллой Голубкиной. Третьей избранницей артиста была Наталья Голубь. Они развелись в 2010 году. Еще несколько лет Макаревич жил с Ксенией Стриж.

У 66-летнего музыканта трое взрослых детей.