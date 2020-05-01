Певица Шакира передала в свой родной город в Колумбии маски и респираторы

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1 мая 2020, 07:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Певица Шакира. Фото: Instagram.com/shakira

Колумбийская певица Шакира пожертвовала медицинские маски и респираторы для жителей города Барранкилья, в котором родилась.

Мэр города Хайме Пумарехо поблагодарил знаменитую землячку за помощь, отметив, что подарок Шакиры – это «тысячи масок для нашего персонала системы здравоохранения и респираторы, которые спасут жизни».

Певица в свою очередь поблагодарила команду мэра за координацию доставки и распределения помощи.

В Колумбии, по данным на 30 апреля, общее число заразившихся превысило 6,5 тысяч, 293 человека скончались, 1 439 – выздоровели.