Певица Шакира передала в свой родной город в Колумбии маски и респираторы

Колумбийская певица Шакира пожертвовала медицинские маски и респираторы для жителей города Барранкилья, в котором родилась.
Мэр города Хайме Пумарехо поблагодарил знаменитую землячку за помощь, отметив, что подарок Шакиры – это «тысячи масок для нашего персонала системы здравоохранения и респираторы, которые спасут жизни».
Певица в свою очередь поблагодарила команду мэра за координацию доставки и распределения помощи.
В Колумбии, по данным на 30 апреля, общее число заразившихся превысило 6,5 тысяч, 293 человека скончались, 1 439 – выздоровели.