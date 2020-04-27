Мила Йовович рассказала, как правильно выращивать овощи

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27 апреля 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Актриса Мила Йовович на своей странице в социальной сети показала первые всходы семян помидоров, которые она разводит у себя дома. Оказывается, актриса выращивает овощи на выходных, и ей это очень нравится.

Всего лишь немного садоводства по выходным. У меня есть настроенный светильник для комнатных растений, где я начинаю выращивать семена, это очень весело. В последние несколько недель я сажала травы и некоторые великолепные сорта томатов, которые только-только проросли, — рассказала актриса в своем аккаунте.