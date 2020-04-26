Поклонники Дмитрия Маликова огорчены, как стал выглядеть музыкант

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

26 апреля 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

Д. Маликов, фото из соцсети

Поклонники музыканта Дмитрия Маликова огорчены, как стал выглядеть музыкант артист, засев дома на самоизоляции. В сети появилось семейной фото Маликова с дочерью-студенткой Стефанией и младшим сыном Марком.

Сейчас артист все свободное время посвящает семье. Дети радостно нарядились в полосатые майки, чтобы сфотографироваться с отцом. «Я морячка, ты моряк», — добавила подпись к снимку Стефания. Поклонники заметили, как малыш Марк похож на отца, а дочь - на мать.

Фолловеры рассмотрели Маликова и заметили, что он изменился не в лучшую сторону. У 50-летнего Дмитрия заметна седина, и он не красит волосы. Также возраста певцу придают глаза, возможно, это после сна они выглядят отекшими.

Подписчики думают, что скоро Маликов будет выглядеть ровесником своей 57-летней жены. Но Елена, кстати, следит за своей внешностью.

Сыну Дмитрия Маликова, композитора, певца и пианиста, два года. Ребенка Маликовым родила суррогатная мать.