Стриженова вышла из карантина, начала работать и обратилась к врачу из-за резкой боли

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

25 апреля 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Е. Стриженова, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Телеведущая Екатерина Стриженова провела положенное время на карантине из -за эпидемии коронавируса и с радостью приступила к работе. Но внезапная боль в глазу заставила 52-летнюю Стриженову обратиться к врачу.

О походе к врачу в то время, когда многие больницы перепрофилируют под лечение пациентов с коронавирусом, телеведущая написала в соцсети.

Екатерину испугала резкая боль в глазу. Она оперативно обратилась к офтальмологу и, к счастью, получила квалифицированную помощь специалиста. "Почувствовала режущую боль в глазу, помчалась к врачу. Какое счастье, что не все клиники перепрофилировали под инфекционные больницы! Важнейшая задача сейчас — организовать лечение и последовательный приём лекарств онкологическим больным, людям с диабетом, муковисцидозом. Иначе мы потеряем ещё больше людей!" — написала она после посещения врача.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Стриженова (@strizhenovae)24 Апр 2020 в 11:41 PDT