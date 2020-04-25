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Стриженова вышла из карантина, начала работать и обратилась к врачу из-за резкой боли

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Стриженова вышла из карантина, начала работать и обратилась к врачу из-за резкой боли
Е. Стриженова, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Телеведущая Екатерина Стриженова провела положенное время на карантине из -за эпидемии коронавируса и с радостью приступила к работе. Но внезапная боль в глазу заставила 52-летнюю Стриженову обратиться к врачу.

О походе к врачу в то время, когда многие больницы перепрофилируют под лечение пациентов с коронавирусом, телеведущая написала в соцсети.

Екатерину испугала резкая боль в глазу. Она оперативно обратилась к офтальмологу и, к счастью, получила квалифицированную помощь специалиста. "Почувствовала режущую боль в глазу, помчалась к врачу. Какое счастье, что не все клиники перепрофилировали под инфекционные больницы! Важнейшая задача сейчас — организовать лечение и последовательный приём лекарств онкологическим больным, людям с диабетом, муковисцидозом. Иначе мы потеряем ещё больше людей!" — написала она после посещения врача.

 
 
 
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Публикация от Екатерина Стриженова (@strizhenovae)24 Апр 2020 в 11:41 PDT

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