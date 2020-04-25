Стриженова вышла из карантина, начала работать и обратилась к врачу из-за резкой боли

Телеведущая Екатерина Стриженова провела положенное время на карантине из -за эпидемии коронавируса и с радостью приступила к работе. Но внезапная боль в глазу заставила 52-летнюю Стриженову обратиться к врачу.
О походе к врачу в то время, когда многие больницы перепрофилируют под лечение пациентов с коронавирусом, телеведущая написала в соцсети.
Екатерину испугала резкая боль в глазу. Она оперативно обратилась к офтальмологу и, к счастью, получила квалифицированную помощь специалиста. "Почувствовала режущую боль в глазу, помчалась к врачу. Какое счастье, что не все клиники перепрофилировали под инфекционные больницы! Важнейшая задача сейчас — организовать лечение и последовательный приём лекарств онкологическим больным, людям с диабетом, муковисцидозом. Иначе мы потеряем ещё больше людей!" — написала она после посещения врача.
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