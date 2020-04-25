Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Стала известна причина смерти медиаменеджера Юлии Ларионовой

, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Стала известна причина смерти медиаменеджера Юлии Ларионовой
Юлия Ларионова, фото из соцсети

Стала известна причина смерти медиаменеджера, главного редактора радиостанции "Русское радио" Юлии Ларионовой. Генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов сообщил, что у Юлии был рак, она долго болела.

Первым о трагедии сегодня написал в соцсети продюсер Иосиф Пригожин. Ларионова работала со многими звездами российского шоу-бизнеса. Певицы Лолита Милявская, Ирина Дубцова, Жасмин, Анита Цой шокированы смертью Ларионовой.

В "Русской медиагруппе" знали о болезни главреда радиостанции. "Для нас это, конечно, ужасная потеря, для всего коллектива, для слушателей "Русского радио". И выражаю свои соболезнования семье, родным, коллегам, всем, кто знал Юлю близко", - сказал Саркисов.

 

ИЧ

Здоровье

Главрач Первой Градской больницы предположил, какие будут последствия эпидемии коронавируса COVID

Главрач Первой Градской больницы прокомментировал слухи о том, что коронавирус COVID — это репетиция глобальной эпидемии

Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова, кардиолог Алексей Свет считает, что после эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 люди, скорее всего, сделают какие-то выводы для себя.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью