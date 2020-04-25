Стала известна причина смерти медиаменеджера Юлии Ларионовой

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25 апреля 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Ларионова, фото из соцсети

Стала известна причина смерти медиаменеджера, главного редактора радиостанции "Русское радио" Юлии Ларионовой. Генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов сообщил, что у Юлии был рак, она долго болела.

Первым о трагедии сегодня написал в соцсети продюсер Иосиф Пригожин. Ларионова работала со многими звездами российского шоу-бизнеса. Певицы Лолита Милявская, Ирина Дубцова, Жасмин, Анита Цой шокированы смертью Ларионовой.

В "Русской медиагруппе" знали о болезни главреда радиостанции. "Для нас это, конечно, ужасная потеря, для всего коллектива, для слушателей "Русского радио". И выражаю свои соболезнования семье, родным, коллегам, всем, кто знал Юлю близко", - сказал Саркисов.