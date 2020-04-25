Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

25 апреля 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

Олеся Казаченко, кадр ТВ

Победителем седьмого сезона шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко. Наставником Олеся на шоу был рэпер Баста. Воспитанница из команды Василия Вакуленко впервые победила на детском голосе.

Победительница седьмого сезона шоу «Голос. Дети» Олеся Казаченко получила один миллион рублей, сертификаты на оборудование для домашней студии звукозаписи и на запись первого сингла. Награды победительницы вручил продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта. «Баста, правда, молодец!!! Репертуар отличный подбирал, тактичен был», - считают фолловеры. Соперниками Казаченко в финале были Софья Туманова из команды Валерия Меладзе и Артем Фокин из команды Полины Гагариной. Софья Туманова выступила в режиме онлайн из специально оборудованной студии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от #ГолосДети7 (@voice1tv)24 Апр 2020 в 2:21 PDT