Иосиф Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио» Юлии Ларионовой

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25 апреля 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Ларионова, фото из соцсети

Музыкальный продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин сообщил о смерти главного редактора радиостанции «Русское радио» Юлии Ларионовой. Пригожин написал пост в Instagram и отметил, что уходят самые лучшие.

Продюсер вспоминает, что «Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела». Пригожин рассказал, что известный медиаменеджер многие годы проработала на «Русском радио» и преданно служила своему делу.

«Светлая память и искренние соболезнования родным и близким», - выразил он соболезнования близким Ларионовой.

Причина смерти Юлии пока не названа. Шоумен и бессменный ведущий «Русского радио» Дмитрий Оленин сообщил, что Юлия долго боролась и старалась.

Певица Валерия так отреагировала на смерть женщины: «Это просто ужасно. Царствия ей небесного».

Свои соболезнования уже написали артист Валерий Сюткин, певицы Жасмин, Анита Цой, Ирина Дубцова. Лолита Милявская призналась, что не может поверить в новость про смерть Юлии.

Яна Рудковская написала: «В это невозможно поверить».