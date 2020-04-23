Двойник Бузовой уверяет, что потратила на пластику 3 миллиона ради сходства с ней

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

23 апреля 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

3 миллиона на пластику, чтобы стать похожей на Ольгу Бузову. Ради сходства со звездой «Дом-2» тиктокерша под ником "Небузова" рассказывает, что легла под нож хирурга. Девушка якобы мечтала обрести внешность исполнительницы хита «Мало половин», поэтому исправила форму носа, а также контур лица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НЕБУЗОВА❤️ (@ne_buzova86)8 Мар 2020 в 9:23 PDT

Пользователи Сети в ужасе от экспериментов фанатки, называя ее идею, мягко говоря, безумной. «У Бузовой не такой длинный нос, как у этой особы. Господи, успокойтесь уже и хватит себя уродовать ради того , чтобы быть на кого то похожим! Все равно на 100 % этого сделать не получится», «Это как надо было крышей поехать, чтобы на такое пойти?», «Да очень похожа, надеюсь Бузова оценит это», - пишут подписчики в комментариях.

Но вот девушка ли скрывается под всей этой интернет-мистификацией? Многие вовсе не уверены.