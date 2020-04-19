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Александ Буйнов признался, как плакал из-за смерти от коронавируса гитариста Константина Щукина

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

Александ Буйнов признался, как плакал из-за смерти от коронавируса гитариста Константина Щукина
Константин Щукин Фото: @buinovofficial

Певец Александр Буйнов сообщил о смерти от коронавируса гитариста группы «Чао» Константина Щукина.
Гитарист, работавший в коллективе Буйнова, скончался в среду, 15 апреля. Музыканту был 51 год.

У Щукина остались жена и двое детей. Гитарист был госпитализирован. Врачи боролись за жизнь Константина. Он умер спустя пять суток после подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Александр Буйнов написал о смерти гитариста в Instagram-аккаунте. Он признался, что все молились и надеялись на чудо. А когда Щукин умер, Буйнов рыдал.

«Не припомню, когда еще я так горько плакал как в детстве. ... Мы все молились, надеялись на чудо. Земля тебе пухом, мы всегда, всегда будем помнить о тебе, светлый человек!» — признался Александр Буйнов.

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