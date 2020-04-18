На шоу «Голос. Дети» выбрали трёх финалистов седьмого сезона

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18 апреля 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Полина Гагарина, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

На шоу «Голос. Дети» в пятницу, 17 апреля, выбрали трёх финалистов седьмого сезона. Финалистами седьмого сезона стали Кирилл Александров - наставник Валерий Меладзе, Артем Фокин - наставник Полина Гагарина и Иван Кургалин - наставник Василий Вакуленко (рэпер Баста).

Конкурсанты прошли в финал в ходе «Дополнительного этапа». Финалистов детского «Голоса» выбрали телезрители, поклонники этого шоу, с помощью усовершенствованной системы СМС-голосования.

Артем Фокин, покорил телезрителей исполнением «Оперы № 2», Иван Кургалин показал трек Димы Билана «На берегу неба".

Финал седьмого сезона шоу «Голос. Дети» состоится в пятницу, 24 апреля.